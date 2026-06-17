ホンダ車は、オーディオシステムやナビを内蔵した車載のヘッドユニットをUSB経由でアップデートすることが可能です。しかし、ここに任意のコードを実行可能な脆弱性があることを、技術専門家のエリック・マクドナルド氏が指摘しています。Honda Civics and the Evil Valet | Juniperspringhttps://juniperspring.org/posts/honda-evil-valet/自動車に用いられている技術のうち一部のインターフェイスは標準化されており、排ガス規