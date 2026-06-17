本作は、『龍が如く』シリーズ20周年を記念して実施された「キャラクター総選挙」の上位10名が出演する舞台作品。演出を西田大輔、脚本を米山和仁が務め、オリジナルストーリーが展開される。【写真】舞台『龍が如く』桐生一馬役に宇野結也、真島吾朗役に菊池修司、冴島大河役に桜庭大翔キャストは、桐生一馬役の宇野結也、真島吾朗役の菊池修司、春日一番役の加藤将をはじめ、錦山彰役の里中将道、冴島大河役の桜庭大翔、堂島