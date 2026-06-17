特集です。高知県が進める新しい県民体育館の基本計画案が6月、有識者でつくる検討会で承認されました。基本計画は、当初の内容から変更され、課題も山積しています。検討会のこれまでの流れや専門家の話を通して今後の課題を考えます。高知市桟橋通の県民体育館は完成から50年以上が経ち、老朽化が進んでいます。県は、現在の場所で、体育館を建て替える方針をとり、2025年7月に有識者による検討会を立ち上げ年度内での基本計画の