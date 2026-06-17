長野市の生花店です。中澤久美子記者「こちらの店では、青い花で日本代表を応援しています」先週から開かれている「サムライブルーフェア」。特設コーナーには、デルフィニウムやカーネーションなど約20種類の青い花が並びます。花の種類は通常の約5倍といい、店のLINE会員限定で1割引きで、購入できます。長野市内から「いいと思いますよ。涼しげだし。お花を買う機会って、あんまりないので」熱狂