高校生たちが将来の進路について相談できるイベントが6月17日、高知県高知市で開かれました。高知市の高知ぢばさんセンターでおこなわれたのは、高校生の進学や進路選択を支援する東京の人材・情報サービス会社「マイナビ」が企画した大規模な進学説明会です。岡豊高校や高知高校など県内の高校3校から生徒や教員など約800人が参加しました。会場では、関西や中四国を中心とした大学や専門学校など60校のブース