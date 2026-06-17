◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝６月１７日、栗東トレセン整えるだけで十分だった。パラディレーヌ（牝４歳、栗東・千田輝彦厩舎、父キズナ）は昨秋のローズＳ（８着）以来、６戦ぶりにＣＷコースでの当週追い。「ここ２走は馬にストレスがかかる競馬だったから、坂路じゃなくて、コースでのびのび走らせたよ」と千田調教師は説明した。その言葉通り、サッと３ハロンだけ