テレビ朝日の下平さやかアナウンサーが７月１日付でアナウンス担当部長に昇進することが１７日、分かった。下平アナは早大法学部卒業後の１９９５年４月にテレビ朝日に入社。９６〜２０００年にタモリとともに「ミュージックステーション」のＭＣを担当して人気アナとなった。０５年４〜１０月には報道局社会部も兼任した。１５年３月にプロ野球・巨人の長野久義選手（現在は編成本部参与）と結婚。１９年に長野が広島に移籍