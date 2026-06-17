２０２１年に芸能界を引退した元アイドルが、近影を公開した。１７日までに自身のインスタグラムを更新したのは、昨年６月に解散した「ＴＯＫＩＯ」の元メンバー・長瀬智也。バイク好きとして知られる長瀬は「ガレージでこっそりカスタム」「＃梅雨＃汗だく」と記し、白のＴシャツとパンツに赤いキャップを被り、バイクにまたがるワイルドなショットをアップした。長瀬は２０２１年３月末でＴＯＫＩＯを脱退し、ジャニーズ事