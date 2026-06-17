グローバルグループ・ENHYPENのVRコンサート「ENHYPEN VR CONCERT : IMMERSION」が、未公開映像を加えた『ENHYPEN IMMERSION IN CINEMAS』とし、7月10日から期間限定で劇場公開されることが17日、発表された。【写真】かわいい！ENHYPENの公式キャラクター「ENCHIN」本作は、メンバーそれぞれのインタビューを含む未公開映像を追加し、映像もパワーアップ。SCREENXでは3面スクリーンに広がる映像による驚異の没入型シアター、4