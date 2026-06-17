ボートレース宮島のG3「マスターズリーグ第2戦」は初日を終えた。内寄り専科の超速攻派・田頭実（59＝福岡）が初日7Rを2コースから先捲りを打って快勝。コース取り、攻め口とファンの期待通りの走りで本領を発揮した。前操者がペラの形状が独特な海野康志郎とあって「ペラが全然合ってないんですよね」と嘆きつつも、上がりタイム1分49秒6は7R終了時点で1番時計とあって「何か不思議ですよね。そんな感じはないんで」と苦笑