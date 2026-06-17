立憲民主党の古賀千景参院議員が15日、参院決算委員会で「経済的に厳しい子どもたちが自衛隊に行く」などと発言。その場で撤回、謝罪したが、職業差別ともとらえられる発言は与野党から批判が相次いだ。今回の発言は、古賀氏の出身の日教組（日本教職員組合）の政治的思想が少なからず影響しているとみられる。 古賀氏は過去に福岡県内の小中学校教員や、日教組（日本教職員組合）の特別中央執行委員を務めた経験がある。日教組