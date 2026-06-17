『M-1グランプリ2009』王者のお笑いコンビ・パンクブーブーの黒瀬純（51）が17日、自身のインスタグラムを更新。愛車である日産『グロリア』がトラブルに見舞われたことを報告した。【写真】これは大変…“M-1王者”51歳芸人の愛車である約40年前の日産“名車”トラブルの様子車好きな黒瀬の愛車は、日産の『Y30グロリア・ブロアムVIPターボ』。希少性が高い“旧車”で、22年2月のYouTubeチャンネルで納車を報告して以降、たび