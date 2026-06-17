北海道・知床沖の観光船沈没事故で、業務上過失致死の罪に問われた運航会社の社長・桂田精一被告（62）に、釧路地裁は法定刑の上限に当たる禁錮5年の判決を言い渡しました。水越壮夫 裁判長「被告人を禁錮5年に処する」法廷でまっすぐ前を向き、裁判長の言葉に耳を傾ける桂田被告。水越壮夫 裁判長「反省の弁や謝罪をしているが、いずれも表面的で真摯に受け止められなく、禁錮刑の上限が適正と言える」求刑通りの実刑判