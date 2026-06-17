J1福岡は17日、名古屋からDF三國ケネディエブス（25）の期限付き移籍での加入が決まったと発表した。移籍期間は27年6月30日。なお、三國は契約により、期限付き移籍期間中は名古屋とのすべての公式戦に出場できない。23年まで在籍していた三國は「お久しぶりです。少し早いけど帰ってきました！アビスパ福岡のエンブレムをまた身につけて戦える事がとても嬉しいです。少しでもいい結果を求めて、素晴らしい景色を見られるよ