死刑を執行された父親、「お兄さん」と呼んだ信者たち、そして被害者とその遺族――。 複雑な感情を抱えながら、心理カウンセラーとして働く松本さんはなぜ「憎しみではなく支え合いを」と訴えるのか。 愛する家族ゆえに差別されることとなったすべての人に贈る。 麻原彰晃の三女・松本麗華さんインタビュー（前編）学ぶ権利を奪われ、入国規制、銀行口座は作れず…その人生とはから続く 実名と顔を