17日の衆議院内閣委員会で、参政党の川裕一郎議員が、政府が東京・恵比寿の一等地に計画しているグローバル・スタートアップ・キャンパス（GSC）構想の問題について、小野田紀美科学技術政策担当大臣と論戦を繰り広げた。【映像】「誰が責任をとるのか」「そうだよ」ヤジの瞬間（実際の様子）川議員はまず「政府が進めるGSC構想及び機構の新設は、一見するとスタートアップ支援、イノベーションと聞こえは良いものの、その実態