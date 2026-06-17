東日本大震災と東京電力福島第1原発事故の復興支援に福島県富岡町が補助金を交付する事業で、約138万円の返還を不正に免れたとして、県警は17日、詐欺などの疑いで、同県川内村のNPO法人の役員本田紀生容疑者（69）を逮捕した。