前橋地検太田支部は17日、勤務先だった栃木県内の中学校で女子生徒の下着を盗撮したとして、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）などの疑いで追送検された元教諭の羽鳥真早雄被告（39）を不起訴とした。「諸般の事情を考慮した」としている。地検支部は5月7日、群馬県板倉町の住宅から女性用下着2枚を盗んだとして、羽鳥被告を窃盗罪で起訴している。