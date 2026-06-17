J1長崎は17日、元日本代表DF大南拓磨（28＝ベルギー1部ルーベン）を完全移籍で獲得したと公式ホームページで発表した。大南はチームを通じてコメント。「このような機会をいただいたクラブ関係者の皆さんに感謝しています。この移籍は、自分にとって決して簡単な決断ではありませんでした。これまで自分に関わってくださった方々や、応援してくださった皆さんへの思いがあるからこそ、たくさん悩み、最後まで考え抜いた上で出