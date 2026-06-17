お気に入りの寝床は、なぜか狭いソファの下…？どう見ても居心地が良さそうには見えない、柴犬さんの可愛いこだわりが話題になっているのです。 『そこでいいの…？』思わず頬が緩んでしまうその光景は記事執筆時点で29.4万回を超えて表示されており、2.4万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：なぜか『ソファの下』で寝たがる犬→どう見ても居心地が悪そうなのに…まさかの『満足げな表情』】 なぜか『ソ