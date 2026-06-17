ワンコが寝ようとした時に、赤ちゃんがぐずり出したら…？ワンコの愛と優しさを感じる行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で38万9000回再生を突破。「尊すぎる」「素晴らしい」「ホントに優しくて良い子」といった声が寄せられています。 【動画：夜10時、寝室に移動する犬→赤ちゃんが泣きだすと『大丈夫？』とすぐに戻ってきて…あまりに素敵な光景】 赤ちゃんがぐずり出したら… YouTubeチャンネル「ポメくんの日常」