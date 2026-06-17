テレビを見ていた男の子の視線の先には、自分を見てとアピールするように座っているだいふくくん。「見えない」という声にも動じずドヤ顔のまま動かない様子が、とても微笑ましくて可愛いと話題になりました。 「あるあるです」「顔も行動もかわいい」と反響を呼び、7000回以上再生されています。 【動画：『よりによって、なぜそこに…』男の子がテレビを見ていたら、犬が邪魔をして…微笑ましいアピールと『ドヤ