新潟県漬物工業協同組合は5月15日、新潟市内で第57期通常総会を開き、令和7年度事業報告・決算、令和8年度事業計画・予算など全議案を原案通り承認した。漬物用大根不作や包材・エネルギー価格の高騰が続く中、組合員間の情報交換を強化するとともに、フリーズドライ漬物「PKTK」の販路拡大や漬物の価値発信に取り組む方針を確認した。令和7年度事業報告で佐久間大輔理事長は、組合員企業の主力原料である漬物用大根について、