カゴメは、野菜の消費量拡大を目的に、流通と連携し、3月から4月にかけて「野菜を買いたくなる売場をつくる！青果売場ディスプレイコンテスト2026」を開催した。これには全国42企業から780売場の応募が寄せられ、このほど生活者による最終審査会が行われ、“旬の野菜で彩りある食卓部門”では「イオンスタイル北戸田」、“トマトをたくさん食べよう部門”では「西友 ザ・モール仙台長町店」がグランプリを受賞した。イオンス