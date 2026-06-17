山下智久が「ディオール（DIOR）」の“ディオール フォーエバー”新製品発売を記念したローンチイベントに来場。オフショットを自身のInstagramに公開している。 （関連：【写真】山下智久、チェックシャツ＆ジーンズのカジュアルな雰囲気に「大人の魅力がマシマシ」） ビューティ アンバサダーを務める山下は、チェックシャツにジーンズを合わせたコーディネ&