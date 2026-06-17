文藝春秋のコミックレーベルBUNCOMI FANTASYより、コミックス『シャーロック＋アカデミー』第1巻（原作：紙城境介、漫画：飴茶屋、キャラクター原案：しらび）が6月16日に発売された。 【写真】『シャーロック＋アカデミー』登場人物 原作は2023年に刊行された紙城境介の同名ライトノベル。『このライトノベルがすごい！2024』で総合新作部門10位にランクインし、ライトノベルと本格ミ