岡山市の国際医療ボランティア団体「AMDA」が、フィリピン南部で発生した地震の被災地に調整員2人を派遣しました。 【写真を見る】「AMDA」がフィリピン南部の地震被災地に調整員2人を派遣食料品や薬などの調達・配布など【岡山】 被害による死者は68人、130万人以上が被災けさ【17日・朝の時点】 岡山市北区のAMDA本部で調整員の出発式が行われました。今月（6月）8日、フィリピン南部のミンダナオ島沖で発生したマグニチュ&