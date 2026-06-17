浜谷みお『やまとは恋のまほろば』第9巻（文藝春秋）が6月16日に発売された。 【写真】浜谷みお『やまとは恋のまほろば』第9巻の書影を見る 本作は、第10回「ananマンガ大賞」で大賞を受賞したほか、「次にくるマンガ大賞 2020」Webマンガ部門にランクイン、第23回「文化庁メディア芸術祭」マンガ部門審査委員会推薦作品に選出されるなど、各メディアで高い評価を得てきた青春ラブストーリー。古墳とキャンパス