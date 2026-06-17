きょうは新庄で、最高気温が３２度まで上がり今年１番の暑さとなりました。 【写真を見る】長井市のシンボルあやめが見ごろ広がる水彩画のような美しい景色！暑さ対策をしながら初夏の風景を楽しむ（山形） 山形県長井市では、市のシンボルにもなっているあやめが見頃を迎え、皆さん熱中症対策をしながら花を楽しんでいました。 佐藤真優アナウンサー「私は今、まさに見頃を迎えているあやめにぐるっと囲まれています