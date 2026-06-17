日本人の足元を支えた履物、下駄の展示会が、今、山形県鶴岡市で開かれています。伝統的なものから珍しい形のものなど、様々な下駄が訪れる人の目を引いています。 【写真を見る】将棋駒や足の形など個性豊かな下駄1200足が大集合！博物館で日本人の足元支えた下駄の展示会開催中（山形・鶴岡市） こちらは足の形をした下駄。 そしてこちらは将棋駒の王将の形をした下駄。 鶴岡市の致道博物館では今、実際に使われていたものや