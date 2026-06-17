柏崎刈羽原発の再稼働を求めてきた経済団体が、東京で新潟の経済活動を支援するイベントを開きました。 『新潟県応援マルシェ』は経団連が主催し、16日に東京の大手町で開かれました。会場には、笹団子や地酒・米菓など県内の特産品を販売するブースが設けられ、経団連の筒井義信会長らが花角知事の案内を受けました。筒井会長は2025年12月、知事との面会で「地域振興に貢献するべく新潟の経済界と連携したい」と話して