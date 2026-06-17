フランスで行われた『大相撲パリ公演』に海洋高校出身の横綱・大の里が出場しました。外国人のファンとも交流し、元気な姿を見せました。 6月10日、羽田空港には多くの力士の姿が。約30年ぶりの大相撲パリ公演に向けて出発。そのなかに糸魚川市の海洋高校出身、横綱・大の里の姿もありました。 ■横綱 大の里(26) 「(フランスに)行ったことないので本当に楽しみ。相撲の良さ・相撲というものを海外の皆さんに知っても