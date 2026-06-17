楽天は１７日、新監督として前ロッテ監督の吉井理人氏（６１）が就任することを発表した。吉井氏と三木谷浩史オーナー（６１）らが宮城・仙台市内で会見。三木谷オーナーは侍ジャパンが世界一に輝いた時に当時の監督だった栗山英樹氏と話す機会があったと明かし、「これはちょっと裏話になっちゃいますけども、（栗山氏が）吉井さんのことを非常に高く評価されているというようなこともありました」と語った。＊＊＊＊その