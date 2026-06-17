北中米Ｗ杯に参加しているブラジル代表が１６日、ベースキャンプ地のニュージャージーで練習を行い、ＦＷネイマール（３４）が初めて練習に参加した。スニーカーでフィジカル練習を行った後、スパイクに履き替えてボールも蹴ったが、戦術練習には参加しなかった。ネイマールは５月１５日、４度目のＷ杯メンバー入りを果たしたが、２日後のブラジルリーグの試合で右ふくらはぎを負傷。以後はリハビリを続けていた。ブラジル代