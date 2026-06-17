アメリカとイランが戦闘終結に向けて合意した覚書をめぐり、14項目の最終草案を16日、中東メディアが報じました。ホルムズ海峡の航行を30日以内に正常化させることなどが盛り込まれています。日本テレビ・富田徹国際部長の解説です。■アメリカとイランが合意その中身は――焦点だったアメリカとイランが合意した内容ですが、正式発表を前に中身が明らかになったということですね？そうですね。報道ベースなので、最終的には19日