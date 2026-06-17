◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（１７日・甲子園）今季初勝利を懸けて登板した楽天の前田健太投手は、２回に２ランを被弾した。互いに無得点の２回無死一塁。阪神・大山に投じた２球目。甘く入ったカーブを左翼席に運ばれ先制を許すとマウンドでぼう然と立ち尽くした。初回は２番の中野に１３球を要するも三者凡退に抑えていた。勝利を挙げれば、ＮＰＢでは３９１１日ぶりの白星となる。