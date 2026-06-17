20日にアスコット競馬場で開催されるクイーンエリザベス2世ジュビリーS（G1、芝直線1200メートル）に出走するサトノレーヴ（牡7＝堀）がニューマーケット調教場のポリトラックコースで7Fの追い切りを消化した。昨年のこのレースは2着。今年も同じ4月の香港チェアマンズSP（2着）からの海外転戦となる。堀師は「2年続けての滞在となりますので、環境になじむのも早く、カイバを食べ、健康状態は安定しています。香港での疲れの