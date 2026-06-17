人手不足により、兵庫県のドクターヘリがピンチです。 医師などを乗せて患者の元へと飛び立つドクターヘリ。医療過疎地域では重要な役割を担っています。兵庫県にはドクターヘリが2機ありますが、整備士の数が足りないため7月は、2週間程度しか運航できないといいます。 （兵庫県立加古川医療センター佐野秀救命救急センター長）「（ドクターヘリは）救急車と同じで、現在、救急医療にお