TOKYOMXは17日、元代表取締役会長が職制上の下位者に対してハラスメント行為に該当する不適切な言動等を行ったことについて、他の取締役が同会長の発言を制止せず、被害を防止できなかったことについての処分を発表した。佐藤真紀代表取締役社長が「月額報酬の20％2カ月減額」となる。他の常勤取締役については、各取締役の申し入れに基づき、役職に応じた比率で報酬の一部を自主返納する。また、常勤監査役からも、監査