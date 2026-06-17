兵庫県加古川市の墓石店「お墓の山石」の社長と従業員による“ガテン系ボーカルユニット”ＴあんどＴのファンが結成する「ヘルメット隊」の結成１周年感謝祭が１４日、同市内で開催された。ＴあんどＴは昨年７月、テイチクレコードからシングル「か・か・か・感謝」でメジャーデビューした。これを記念し、デビューが決定した段階で、ファンが有志でヘルメット隊を結成。「ガテン系の代名詞」ともされる黄色いヘルメットを着用