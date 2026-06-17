万里の長城で開催されたルルレモンのヨガイベントで太鼓の隣に立つ中国の俳優、朱一龍氏＝5月30日/obtained from social media（CNN）スポーツウェアブランド・ルルレモンが中国の万里の長城で開催したプロモーションイベントに、誤って和太鼓を使用したとみられる場面があり、中国で批判の的になっている。インターネット上では激しい怒りの声が巻き起こった。消費者の反発を受けたルルレモンは謝罪文を発表し、キャンペーンを撤