◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（１７日・甲子園）阪神・大山悠輔内野手が、交流戦ラストゲームで左翼席へ８号２ランを運んだ。２回無死一塁、前田のカーブを完璧に捉えた。連敗で、４月１日以来のセ・リーグ３位へ沈み、交流戦最下位争いを繰り広げているチームにとって貴重な一発となった。試合前までで、６月の打率が１割１分１厘と不調だったが「まずは先制点をとることができてよかった。チーム一丸とな