堺雅人主演のＴＢＳドラマ「ＶＩＶＡＮＴ第２シーズン」が、７月２６日にスタートすることが発表された。出演キャストは先だって阿部寛、二階堂ふみ、二宮和也ら２０２３年の第１シーズンからの続投メンバーが発表されていたが、新たに女優宮下今日子（５０）、タイで活躍中のＯＨＭの２人が発表された。宮下今日子は１７３ｃｍの演技派女優。夫は八嶋智人で、夫妻で出演したＴＢＳドラマ「不適切にもほどがある！」でも夫