市川 栞キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：あす18日はくもりで、夜、雨が降るでしょう。午後からは雷を伴う所がある見込みです。あさって19日は予報が変わり、晴れマークが付きました。20日・土曜日からのくもりや雨の予報はそのままです。18日の予想天気図です。 小野：高気圧が遠ざかり、前線が太平洋側に停滞します。上