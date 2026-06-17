キリシタン大名・高山右近が身を潜めたといわれる石川県七尾市の本行寺。能登半島地震で被災し、この地に隠れキリシタンがいたという証しも被害を受けました。貴重な文化財を後世に伝えるため、自ら復旧作業にあたる86歳の住職に密着しました。※詳しくは動画をご覧ください(6月17日放送『となりのテレ金ちゃん』より)