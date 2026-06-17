韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「프로그램（プログレム）」の意味は？「프로그램（プログレム）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、ドラマやバラエティ番組に関係する韓国語。「프로그램（プログレム）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみ