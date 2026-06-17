男性の多くは、本当に好きな子を前にすると、ついついわかりやすい言動をしてしまうもの。女性よりも、思考と行動が直結していることが多く、「彼女が大好きな」男性の行動にはある傾向が存在するのだとか。そこで今回は彼女が大好きな男性がとる行動をご紹介します。とにかく会おうとする仕事や学校で疲れていても、たとえ少しの時間であったとしても、彼女のもとへ飛んでいくのが彼女が大好きな男性がとる行動。少しでも彼女と一