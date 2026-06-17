高知市内の公園で30代の女性にみだらな行為をしようとしたとして、高知県警は6月17日、高知競馬所属の30代の騎手を不同意性交未遂の疑いで逮捕しました。不同意性交未遂の疑いで逮捕されたのは高知市百石町の高知競馬所属騎手・妹尾浩一朗容疑者（30歳）です。警察によりますと、妹尾容疑者は6月9日の午前2時30分頃、高知市内の公園にある公衆トイレ付近で知人の30代女性に対し、性的暴行を加えようとした疑いが持たれています。女