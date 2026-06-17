ようやくアメリカとイランの戦闘終結という話も出てきましたが、まだまだ混乱の続く中東情勢。気になるガソリン価格は、今後はどうなるのでしょうか。 【写真を見る】アメリカからの原油調達は大幅増… 専門家｢必ずしも正解ではない｣ “米イラン合意”でガソリン価格どうなる 補助金いつまで？【大石邦彦解説】 （大石邦彦アンカーマン）今後の中東情勢と、原油価格の動向。これにかかっているかと思います。では最新のガ