カンボジアを拠点とした特殊詐欺事件で16日、詐欺拠点の「オーナー」の男が逮捕されました。「A先生」と呼ばれた男の役割と巨額詐欺の巧妙な手口とは。 【写真を見る】“かけ子”の3グループを束ねていた｢A先生｣ 詐欺拠点の“首謀者”はカンボジアで何を? 報酬は被害額の3～4割 （松田亘哲記者）「タイから移送された佐々木容疑者が羽田空港に到着しました。捜査員に連れられ、うつむきながら歩いていま